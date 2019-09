Si scaldano i motori in vista del Torino: amichevole con il Cosenza

Liverani sta facendo lavorare duramente i suoi ragazzi nonostante manchino ancora dieci giorni alla prossima di campionato in casa dei granata.

Tra assenze per infortuni (Fiamozzi, Lo Faso e gli affaticati Falco e La Mantia) e calciatori impegnati con le nazionali (Majer e Benzar), prosegue il lavoro settimanale del Lecce. I giallorossi hanno nel mirino la sfida di lunedì 16 in casa del Torino. Una gara complicatissima, contro una delle tre squadre prime in classifica.

Anche ciò considerato, mister Liverani testerà i suoi ragazzi oggi in amichevole con il Cosenza. Alle 18 al Via del Mare (ingresso 2 euro curva 5 tribuna, ricavato in beneficenza) il Lecce ospiterà i rossoblu cadetti, guidati dall’ex Piero Braglia, al fine di dare olio ai meccanismi apparsi non sempre fluidi nelle prime due uscite di campionato. E soprattutto di mettere minutaggio per aumentare il tasso atletico di una squadra che, sotto questo punto di vista, ha subito tantissimo da Inter e soprattutto Verona.

E con il Torino ci sarà un Babacar in più. Il senegalese, ultimo innesto del mercato giallorosso, verrà presentato lunedì mattina.