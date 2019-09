Ugento, tutto pronto per l'esordio in Eccellenza

Mancano poche ore e l'Ugento Calcio farà ufficialmente in suo esordio nel campionato di Eccellenza.

La squadra allenata da mister Mimmo Oliva è al lavoro per le rifiniture prima dell'ingresso in campo contro il Barletta.

“Abbiamo allestito una rosa importante per un campionato abbastanza duro” afferma il vice presidente Cosimo Bellisario. “Abbiamo bisogno dell'apporto di tutti i tifosi e simpatizzanti. Confidiamo nel sostegno degli ugentini che sapranno dimostrare la propria vicinanza alla società acquistando l'abbonamento. Nel campionato di Eccellenza militano realtà come il Barletta, il Corato, il Martina che hanno toccato livelli più alti grazie al sostegno degli imprenditori locali e dei cittadini. Confidiamo nel supporto delle aziende locali che potranno sostenerci anche con l'acquisto dell'abbonamento Gold. Invito tutti – conclude Bellisario – a sostenere ogni domenica la squadra perché il pubblico può essere determinante per l'obiettivo della società”. L'appello è condiviso anche dal presidente Massimo De Nuzzo che dichiara: “Sono certo che i tifosi e l'intero pubblico ugentino non faranno mancare il calore alla squadra”.