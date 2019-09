"La parola attuale": musica e poesia a Lecce

Appuntamento l'11 settembre presso Galleria Arca.



Mercoledì 11 settembre, dalle 20.30, presso la Galleria Arca (Via Palmieri, 28 – centro storico) a Lecce, si terrà il reading “La parola attuale”. Il reading è ospitato dall’artista Leonardo Viola, che esporrà i suoi “Acrilici narranti” presso la galleria leccese, fino al 15 settembre prossimo. Sono cinque i poeti che si avvicenderanno al microfono, leggendo testi editi e inediti, in una serata che vede la collaborazione del Gruppo B&B Salento, di Musicaos Editore e de “Il Cortile dei Libri Parlanti”. Vito Adamo, Andrea Giuliani, Fernanda Filippo, Claudia Di Palma, Elio Coriano leggeranno i loro testi, in una serata che prevede la partecipazione musicale di Giuseppe Anglano (fisarmonica e voce), Gianvito Carlino (violino e voce), e gli interventi della danzatrice Silvia Ciardo.

Come ha scritto Raffaele Polo, sul Nuovo Quotidiano di Puglia, è “un appuntamento consueto quello tra Leonardo Viola e la città di Lecce: ogni anno, preferibilmente nella calda estate salentina, l’artista dedica una sua mostra alla nostra città, inspessendo e confermando quel legame particolare che lo porta verso il capoluogo.” In questo 2019 l’artista nato a San Giovanni Rotondo ha “aperto” le porte della sua mostra alla poesia, ospitando il reading “La parola attuale”, in una serata in cui si fonderanno i versi, la musica tradizionale salentina e le degustazioni dei prodotti di “Jennery Farm” di Lecce e del pastificio “Caroppo” di Uggiano La Chiesa. Ingresso libero.