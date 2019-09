Polfer, dal 1 giugno 16 arresti e 45 denunce. Ritrovati anche 3 minori scomparsi

Bilancio dell’attività nelle Stazioni e sui treni da 1° giugno al 5 settembre, nelle regioni Puglia, Basilicata e Molise: sequestrato oltre un chilo di sostanza stupefacente, 53.114 le persone identificate.

A conclusione della stagione estiva è tempo d bilanci per la polizia ferroviaria. Il Compartimento Polfer Puglia, Basilicata e Molise, da 1° giugno al 5 settembre 2019, ha incrementato le attività di vigilanza, finalizzate al contrasto di ogni forma di illegalità, oltre che per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli scali ferroviari ed a bordo dei treni, anche alla luce del consistente afflusso di viaggiatori in concomitanza dell’esodo/controesodo estivo.

Le attività di controllo straordinarie sono state attuate anche con il supporto di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della Polizia di Stato e con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti e metal detector per i controlli ai bagagli sospetti. Le ispezioni si sino estese anche ai depositi bagagli.