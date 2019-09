Pericolo Samara a Melendugno, la polizia allerta i genitori: "Controllate i vostri figli"

Lo spaventoso scherzo che impazza sul web sta creando disagi in tutta la provincia. Situazioni di pericolo a Melendugno hanno spinto il comando della polizia locale a lanciare l'allerta.



La "Samara challenge" è approdata anche in Salento ed improvvisamente è scattata l'allerta per lo scherzo "horror" che impazza in rete. Il gioco consiste nel travestirsi da Samara, la bimba demoniaca protagonista del film "The ring", ed andare in strada a spaventare i passanti con il favore del buio. Ma quello che era partito come una semplice goliardata del web ha ben presto mostrato un risvolto negativo e pericoloso: in alcuni casi, infatti, le vittime dello scherzo sono state colte da malore, mentre altre hanno reagito con violenza, aggredendo chi si celava sotto gli abiti del personaggio di Samara come è accaduto qualche giorno fa a Taranto.

A Melendugno il comando della polizia locale ha quindi lanciato un appello: "Attenzione. Si fa appello ai genitori affinchè controllino i propri figli a desistere dal dare la 'caccia' a Samara. Questo insano divertimento sta condizionando molti ragazzini che al campo sportivo di Melendugno si ritrovano per scorrazzare lungo la Provinciale e vie limitrofe alla caccia del fantasioso fantasma che altri imbecilli in più parti del Salento interpretano per gioco creando situazioni di tensione e pericolo. Inoltre questi ragazzini si divertono ad invertire i segnali verticali di divieto causando serie situazioni di pericolo".