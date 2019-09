Salento nella morsa dell'afa: umidità oltre il 90%

Salento nella morsa dell'afa. Ancora caldo-umido che, nonostante il lieve calo dei giorni precedenti, in realtà non hai mai mollato il nostro territorio. Anzi, la rotazione dei venti dai quadranti meridionali ha peggiorato ulteriormente la situazione: valori di umidità anche oltre il 90% nell'entroterra leccese, sono stati registrati in tempo reale dalla rete di monitoraggio MeteoNetwork.

Primo sabato settembrino caratterizzato anche dal rinforzo dei venti mediamente sud-occidentali e, quindi, con moto ondoso dello Ionio in aumento, soprattutto nella seconda parte della giornata.

La direzione dei venti relegherà l'instabilità soprattutto sui settori nord-orientali, dove non si escludono locali temporali anche di forte intensità.

Resiste inoltre il caldo-umido, con temperature sino a 30°-31° lungo l'entroterra adriatico, in particolare centro-settentrionale.