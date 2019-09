Bellanova risponde agli haters con l'ironia e una nuova mise

Dopo oltre ventiquattrore di polemica sul look e sui titoli, la neo ministra salentina alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, sceglie l’ironia e una nuova mise per rispondere agli attacchi degli haters. Ha infatti deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Twitter sfoggiando una blusa gialla con pois neri e con la seguente didascalia: “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”.