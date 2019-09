Lavoratori in nero e altre irregolarità, sanzioni salate e sospensione per ditta edile

Nei guai una ditta edile sorpresa a impiegare personale in nero per il 50% dei lavoratori.

È stata sospesa una ditta edile di Alessano per la presenza di metà dei lavoratori impiegati, risultati in nero, e per una serie di irregolarità registrate nei controlli operati dai carabinieri. È stato denunciato un 46enne del posto, amministratore unico della società in quanto ometteva di avviare a visita medica i lavoratori dipendenti, trasmettere il piano sicurezza e coordinamento all’impresa subappaltatrice, verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice.

Denunciato anche un 54enne di Matino, poiché in qualità di responsabile dell’impresa subappaltatrice dei lavori, ometteva la redazione del piano di sicurezza operativo e di avviare a visita medica i lavoratori dipendenti.