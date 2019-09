Nella casa rurale del padre 40 piante di canapa indiana: 36enne arrestato per droga

Nei guai un 36enne di Cutrofiano, sorpreso a gestire una piantagione di canapa indiana in piena vegetazione.

È stato arrestato a Maglie dai carabinieri del Norm per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti Marco Manuel De Donatis, 36enne di Cutrofiano.

Nel corso di una perquisizione, all’interno della propria abitazione, veniva trovato con una pianta di marijuana essiccata dell’altezza di 0,45 metri circa, un involucro contenente 15 grammi di marijuana, già essiccata, materiale per confezionamento (tre buste con chiusura ermetica); il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

La perquisizione, estesa presso il fondo agricolo con annessa abitazione rurale sito in contrada Signorella, di proprietà del padre del 36enne e di cui quest’ultimo aveva la piena ed esclusiva disponibilità, consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro 40 piante di canapa indiana, in piena vegetazione, aventi altezza media mt.1,45 circa, un contenitore in plastica, con chiusura ermetica, contenente ulteriori dieci grammi di marijuana.