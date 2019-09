Cocaina e duemila euro nascosti nell'armadio di casa: in manette operaio

Un uomo, 40enne di Taviano, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Finisce in manette un operaio 40enne di Taviano, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: si tratta di Ivan Manni, sorpreso all’interno della propria abitazione, con due involucri di plastica, contenenti complessivamente 41 dosi di “cocaina” per un totale di 91 grammi nonché oltre duemila euro di denaro contante, ritenuti proventi dell’attività illecita.