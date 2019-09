Telegraph, ecco le luminarie più belle d’Italia: 2 sono salentine

Il prestigioso quotidiano londinese ha incoronato le installazioni dei festival di undici località del Belpaese.

Tra i festival delle luminarie più belli e famosi d'Italia da visitare almeno una volta nella vita, ci sono Lecce e Scorrano: lo dice il Telegraph che mette le manifestazioni salentine tra le undici più belle insieme alla Festa della Rificolona di Firenze, il Festival di Piedigrotta di Napoli, la Festa della Madonna Bianca di Porto Venere, Luci d'artista a Torino, la festa delle lucerne di Somma Vesuviana, la festa di Santa Domenica di Scorrano, il Sant'Oronzo Festival di Lecce, l'Alberobello Light Festival, il Natale di Manarola delle Cinque Terre e la Ndrocciata del Molise e Cuneo illuminata.

Ecco come il giornale inglese, descrive i due appuntamenti:

Festival di Sant'Oronzo, Lecce

“Celebrando i tre santi patroni di Lecce - Oronzo, Giusto e Fortunato - questo vibrante il festival prevede una processione che parte dal bellissimo Duomo di Lecce in un centro storico pieno di luci. Le strade illuminate conducono tutte verso Piazza Sant’Oronzo, che è incoronato da una cupola di luce di 30 piedi. I concerti si svolgono contemporaneamente in tutta la città, compreso l'antico anfiteatro al centro della piazza principale, facendo suonare ogni angolo di Lecce con la musica”.

Festa di Santa Domenica, Scorrano