Appalto da un milione di euro per il rifacimento delle strade: il Tar dà ragione alla Provincia

I giudici amministrativi hanno appoggiato la tesi dell’avvocato Luigi Quinto contro un’azienda campana.

Aggiudicazione corretta quella della Provincia, riguardante l’appalto per il rifacimento delle strade provinciali. Con un’ordinanza pubblicata ieri mattina, la terza sezione del Tar di Lecce (presidente Enrico D’Arpe, estensore Massimo Baraldi) ha respinto il ricorso cautelare proposto da un consorzio campano, escluso dalla gara, per contestare l’esito dell’appalto per il rifacimento delle strade provinciali finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza per un importo di 1 milione di euro.

Il Tar ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’impresa Perulli di Lecce, assistita in giudizio dall’avvocato Luigi Quinto, rilevando la correttezza dell’esclusione del concorrente per carenza dei requisiti di qualificazione.

Il giudice amministrativo ha evidenziato come sia venuta meno la continuità nel possesso dell’attestazione SOA da parte del ricorrente in conseguenza della rinuncia al procedimento di verifica triennale conseguente alla presentazione di una richiesta per il rilascio di nuova attestazione.