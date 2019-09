Una coetanea la insulta e lei chiama i carabinieri: bimba di 9 anni in lacrime contatta il 112

Curioso intervento dei carabinieri di San Vito dei Normanni per aiutare una bambina disperata dopo un diverbio.



Bambina in lacrime di 9 anni litiga con una coetanea e chiede aiuto ai carabinieri. Singolare telefonata quella pervenuta nel corso della mattinata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni da parte di una bambina, che ha in prima battuta fatto preoccupare l’operatore di turno che ha ricevuto la chiamata. La minore in lacrime ha contattato con un cellulare il 112, raccontando di essere vittima di una serie di improperi da parte di una coetanea: insulti tali da turbarla e mortificarla fino a farla piangere. Localizzata la posizione della bimba l’operatore ha inviato sul posto una pattuglia della stazione, al fine di meglio verificare la situazione. I carabinieri sul posto hanno contattato la madre della minore la quale ha riferito di essere già a conoscenza della vicenda e ha minimizzato l’accaduto chiarendo che il tutto sarebbe scaturito da un diverbio instaurato tra le due bambine. La donna, nel ringraziare i militari per l’attenzione, ha anche affermato che avrebbe incontrato a breve i genitori dell’altra minore.