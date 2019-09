Insulti per l'abito e per il titolo di studio, Bellanova nel mirino degli haters

In molti hanno reagito difendendo la ministra salentina dagli attacchi e dagli insulti di queste ore, anche matteo Renzi

“Carnevale? Halloween?”: il commento su Twitter di Daniele Capezzone, ex portavoce di Forza Italia, sul neo ministro all'Agricoltura Teresa Bellanova, ha sollevato molte reazioni indignate. Il tweet è stato bollato come sgarbato e sessista ma moltissimi utenti che hanno accusato Capezzone di aver dato esempio di “bodyshaming”: una forma di bullismo che colpisce l'altro per il suo aspetto fisico. Di pari passo le attestazioni di stima per la ministra salentina: “Quelli che non hanno argomenti fanno così Ti attaccano sul vestito, le scarpe, i capelli, il peso. Si accaniscono sul corpo pensando di farti soffrire ma forse non hanno idea di che persona sei e quale sia la tua tempra. Un abbraccio, Teresa!” scrive Laura Boldrini. Altri commenti poco lunsinghieri affidati all'arena dei social riguardano il fato che la Bellanova non sia laureata ma possegga solo la licenza media.