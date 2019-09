"Samara challenge", ragazzina aggredita dai passanti: il video finisce sul web

È accaduto ieri a Taranto. Numerosi avvistamenti anche a Surbo, Gallipoli, Sanarica, Porto Cesareo, Galatone, Giorgilorio e Castrignano dei Greci. Nel foggiano è stata denunciata una donna che aveva travestito la figlia accompagnandola in diverse zone del paese.



Travestita da Samara, ha tentato di spaventare alcuni passanti ma lo scherzo horror è finito male. È stata aggredita da un'orda di ragazzini una giovane che vestita da bimba demoniaca si era cimentata nel "Samara challenge", il gioco horror che impazza in rete. Purtroppo, quella che era probabilmente partita come una goliardata tra giovani annoiati in alcune realtà sta avendo preoccupanti conseguenze, con profili di vera e propria psicosi. In alcuni casi, infatti, le vittime dello scherzo sono state colte da malore, mentre altre hanno reagito con violenza, aggredendo chi si celava sotto gli abiti del personaggio di Samara. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Taranto nel quartiere Tramontone: il video, pubblicato su Facebook dal gruppo "Taranto è lui" ( guarda qui) ha in poche ore ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni.



Nei giorni scorsi erano state centinaia gli avvistamenti nel foggiano e nella provincia di Bat, dove ignoti travestiti avevano seminato il panico in strada. N ella tarda serata di domenica scorsa il fenomeno si è presentato anche nella cittadina di Lesina, dove alcuni giovani, dopo un intenso "tam tam" sui social circa alcuni avvistamenti di “Samara” in paese, si erano organizzati in gruppi per individuarla e bloccarla. Sembra che qualche ragazzino si fosse addirittura armato di bastoni o spranghe per colpire lo "spauracchio", mentre altri pretendevano di estendere le ricerche anche all'interno del cimitero.



Preoccupati dalle mal considerate conseguenze di un eventuale incontro tra i macabri buontemponi e i loro esagitati cacciatori, i carabinieri della locale Stazione si sono immediatamente attivati per identificare gli autori dello scherzo, riuscendo, attraverso l’acquisizione ed analisi di numerosi filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, ad individuare due donne del posto, una 35enne ed una 32enne, che avevano realizzato le "apparizioni". La 32enne, in particolare, aveva opportunamente travestito la figlia minore, accompagnandola poi in diverse zone del paese. Per tale episodio le due donne sono state deferite alla Procura della Repubblica di Foggia, alla quale dovranno rispondere del reato di procurato allarme.