Pacco sospetto davanti all'ufficio postale, panico a Otranto ma è un falso allarme

L’episodio nel pomeriggio di oggi nella città dei Martiri davanti alla sede dell’ufficio postale.

Paura a Otranto, dove nel pomeriggio è scattato l’allarme per un pacco sospetto piazzato davanti all’ufficio postale cittadino in via papa Giovanni Paolo II. I passanti hanno segnalato la presenza del presunto ordigno: sul posto, sono giunti gli agenti del commissariato di polizia locale, assieme ai carabinieri e agli agenti della municipale, che hanno proceduto alle necessarie verifiche.