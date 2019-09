Giunta Stefàno, dimissioni polemiche dell'assessore Aldo Torsello

L’assessore, in un post, specifica di aver fatto questo passo “per ragioni che hanno a che vedere esclusivamente con gli equilibri di una classe politica che mira all’autoconservazione”. La risposta del sindaco.

Ore di tensione nell’amministrazione di Casarano: questa mattina, Aldo Torsello ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore della giunta Stefàno. Il diretto interessato scrive sul suo profilo Facebook che si tratta di una decisione non propria, ma “per ragioni che hanno a che vedere esclusivamente con gli equilibri di una classe politica che mira unicamente all’autoconservazione ed alla realizzazione di piccoli interessi personali a tutto scapito della cittadinanza”.

“Nel momento – spiega - in cui mi è stato fatto pesare, ingiustamente, che la permanenza in carica metteva a repentaglio la sopravvivenza della stessa amministrazione, ho preferito ‘togliere il disturbo’, non vedendo più la possibilità di continuare serenamente a svolgere il mio mandato. Consapevole di aver fatto in questi due anni tutto quanto il possibile per rendere un proficuo servizio ai cittadini, oggi lascio con serenità, ma non mi sento sconfitto, forse ho perso una battaglia di idee, ma non certo la guerra”.