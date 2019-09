"È arrivato l'arrotino" ma è abusivo: scatta la denuncia per 36enne

È accaduto a Brindisi a un uomo originario di Reggio Calabria e residente a Siracusa.

“È arrivato l’arrotino” ma è abusivo e scatta la denuncia. È accaduto a Brindisi, dove un uomo calabrese è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri per essere stato trovato, in compagnia del figlio 14enne, ad esercitare il mestiere di ambulante senza le prescrizioni stabilite dalla legge.

L’uomo viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 147, residente in provincia di Siracusa, era intento a pubblicizzare la sua attività ambulante di arrotino attraverso un megafono. Allo stesso è stata richiesta l’esibizione della documentazione prevista per l’esercizio dell’attività, di cui è risultato sprovvisto.