Murale e nuovi colori per l'ufficio postale di Sogliano Cavour

Il progetto “Paint - Poste e Artisti Insieme Nel Territorio” fa tappa per la prima volta in provincia di Lecce per rendere gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle loro comunità.

L’Ufficio postale di Sogliano Cavour vestirà nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murales, realizzato per Poste Italiane dallo street artist di Sassari Andrea D’Ascanio, in arte Sardomuto, e inaugurato oggi alla presenza del Commissario prefettizio Giulia Cazzella e dei rappresentanti aziendali. L’opera è parte della seconda fase del progetto “Paint - Poste e artisti insieme nel territorio”, che vuole promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo allo stesso tempo gli Uffici postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano.

Il murale di Sardomuto raffigura una cicogna, già icona della nascita, che trasporta una borsa carica di lettere per rappresentare il concetto di messaggio, il suo trasporto e la sua trasformazione. La cicogna, infatti, è circondata da altre lettere che, attraverso il gioco degli origami, assumono la forma di barchette o di aerei di carta, pronte ad affrontare il viaggio verso la loro destinazione.

Il progetto PAINT, che fa tappa per la prima volta in provincia di Lecce, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni .