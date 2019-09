Conte-bis, i pugliesi Bellanova e Boccia giurano da nuovi ministri

Arrivano i commenti e gli auguri ai due ministri pugliesi del nuovo governo giallorosso.

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di giuramento del nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte, nato sull’asse Movimento Cinque Stelle e Pd. Nell’esecutivo “giallorosso”, ci sono Francesco Boccia agli Affari regionali, e la salentina Teresa Bellanova all’Agricoltura.

La senatrice con un passato nella Cgil e un impegno nel contrastare il caporalato, è stata viceministra dello Sviluppo economico nei governi Gentiloni e Renzi. Nel 2018 è stata nominata da Maurizio Martina Responsabile Mezzogiorno in segreteria del Pd

A lei arrivano gli auguri da parte del Partito Democratico provinciale e del suo segretario Ippazio Morciano: “A nome mio e della Segreteria tutta, faccio i migliori auguri alla Senatrice Teresa Bellanova per il nuovo incarico di Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Certi che sia la donna giusta al posto giusto, per l’esperienza e le competenze dimostrate nei suoi anni di lavoro da parlamentare e negli organi di Governo, auguriamo a lei un buon lavoro per questo meritato ruolo in una fase così delicata per il nostro Paese”.

Il commento della Uil di Lecce: «Non possiamo che salutare con soddisfazione la nomina di Teresa Bellanova a ministro delle Politiche agricole del governo Conte-bis in un momento così delicato e difficile per il territorio salentino e pugliese alle prese con il flagello-xylella che sta decimando gli uliveti e mettendo in ginocchio le imprese del settore e i lavoratori».

A dichiaralo è il segretario generale della Uil di Lecce, Salvatore Giannetto. «Confidiamo in un suo intervento urgente – prosegue - rispetto alle problematiche del settore che conosce molto bene, da ex sindacalista e lavoratrice agricola, per sostenere un’azione incisiva ed efficace che possa rilanciare l’intero comparto. Come sindacato, siamo pronti a collaborare e chiediamo la messa in atto di una strategia coordinata e condivisa che possa garantire da subito le risorse e i provvedimenti necessari a far ripartire l’economia olivicola».

Il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, commenta: “Esprimo soddisfazione per la nascita di questo nuovo governo e di questa maggioranza che segna un nuovo inizio”. “La presenza di ministri pugliesi, come Teresa Bellanova e Francesco Boccia, è un auspicio in più per la nostra realtà pugliese – prosegue -, che potrà contare su figure preparate e capaci di esercitare pienamente una funzione di indirizzo e di governo, considerato lo spessore e le attitudini di Francesco e Teresa. A loro formulo vivamente gli auguri di buon lavoro".

Al nuovo governo arrivano gli auguri anche di Ciro Sinatra di Univendita: «Fra le priorità ci siano stop ad aumento IVA e riduzione cuneo fiscale. Apprezziamo che il premier abbia preannunciato politiche economiche espansive, mirate a sostenere la crescita: in attesa di conoscere il programma che verrà presentato al Parlamento, torniamo a evidenziare che ciò di cui l’Italia ha bisogno in questo momento è che ripartano i consumi, cosa possibile sulla base di due premesse fondamentali: neutralizzazione dell’aumento dell’IVA e riduzione del cuneo fiscale. Sono tutti interventi resi ancora più urgenti dallo scenario economico internazionale, che rischia di avere riflessi negativi sul nostro Paese se il nuovo Governo non saprà muoversi con decisione. Confidiamo quindi che il Presidente Conte e i suoi Ministri si metteranno da subito al lavoro per far sì che i consumatori italiani riacquistino fiducia e ottimismo».