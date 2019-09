Don Attilio lascia la Caritas e diventa missionario: "Non è tempo di vivere la fede passivamente"

In una lettera all'arcivescovo Seccia comunica la volontà di aderire alla missione Ad Gentes: "Bisogna percorrere grandi spazi, nuotare nell’alto mare e vivere nelle tempeste".

Don Attilio Mesagne lascia la Caritas di Lecce e sceglie la via delle missioni. Una decisione a lungo argomentata in una lettera inviata a minisgnor Michele Seccia il 15 agosto scorso. “Dopo aver a lungo pregato e riflettuto attentamente in vista del mio 73esimo compleanno, che avrà luogo il prossimo 3 ottobre, devo dedurre sinceramente e sento la forza che la mia vita non può più passare dal parrocato pur avendo lavorato con gioia in parrocchia per 42 anni per l’Istituto superiore di Scienze Religiose, per la Caritas Diocesana, per l’Ufficio Diocesano Migrantes, come rettore del Santuario Diocesano “San Filippo Smaldone”, come canonico della Cattedrale e vicario Episcopale per la città.

“Pur riconoscendo che tutte queste esperienze pastorali mi hanno molto arricchito umanamente e spiritualmente- scrive nella lettera a Seccia - come ho avuto modo di comunicarle più volte - scrive don Attilio a monsignor Seccia - il Signore ormai è entrato in maniera particolare nel mio cammino spirituale e mi sta conducendo lungo un percorso da me non certo programmato, né previsto o voluto ma lungo il quale certamente mi potrò pienamente donare con tutte le mie povere forze a lui e a tutti i fratelli”.