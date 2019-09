Scooter rubati a Lecce ritrovati all'alba a Brindisi ma i ladri si danno alla fuga

I due mezzi erano stati sottratti da un cortile condominiale.

Due scooter rubati nella notte a Lecce sono stati ritrovati questa mattina dai carabinieri in un vicolo del quartiere Perrino di Brindisi.

In particolare in via Adda, alle 7 di questa mattina, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi ha notato due soggetti sospetti a bordo di due scooter. I militari insospettiti per la inusuale presenza hanno deciso di sottoporli a controllo ma, alla loro vista i due hanno abbandonato i mezzi e si sono dati alla fuga a piedi dileguandosi tra i caseggiati. Per terra accanto agli scooter sono stati rinvenuti un casco, un giubbino, alcuni strumenti da scasso, due taniche vuote. Dai successivi accertamenti è emerso che i motocicli sono provento di furto commesso nel corso della notte a Lecce, dall’interno di un cortile condominiale. Dopo le formalità di rito gli scooter verranno restituiti ai legittimi proprietari che nel frattempo hanno formalizzato le rispettive denunce di furto.