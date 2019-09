Xyella, Corte Ue condanna l'Italia: "Non ha mantenuto gli obblighi per contenere il batterio"

Il ricorso contro l'Italia era stato presentato l'anno scorso dalla Commissione Europea.

L'Italia non ha rispettato l'obbligo di contenete la Xylella Fastidiosa. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue che oggi ha condannato il nostro Paese nella causa intentata dalla Commissione Europea. Il batterio, ricorda la Corte, è stato osservato per la prima volta in Europa nel 2013, sugli ulivi della Puglia e nel 2015 la Commissione impose misure volte ad eradicare il batterio, che prevedevano la rimozione delle piante infette e pure degli alberi situati nel raggio di 100 metri di distanza da quelli contagiati. Nell'anno successivo il contagio era già troppo diffuso e fu deciso di attuare misure di contenimento sul limite della cosiddetta “zona cuscinetto”

La Commissione ha presentato l'anno scorso un ricorso per inadempimento alla Corte, ritenendo che l'Italia non si fosse conformata alla richiesta di intervento immediato. Con la sentenza di oggi, i giudici di Lussemburgo dichiarano che il nostro Paese ha omesso di rispettare, alla scadenza del 14 settembre 2017, due degli obblighi previsti dalla decisione della Commissione.

In primis, non sono state rimosse "immediatamente" nella zona di contenimento, almeno le piante infette nella fascia di 20 km dalla zona infetta, al confine con la zona cuscinetto. Al 14 settembre 2017, data limite imposta dalla Commissione, su 886 piante infette, 191 (il 22%) non erano ancora state rimosse dalla fascia larga 20 km.

“Gli errori, le incertezze e gli scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio hanno provocato 21 milioni di ulivi infetti e danni per 1,2 miliardi di euro con effetti disastrosi sul piano ambientale, economico ed occupazionale” E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla condanna della Corte di Giustizia Ue, che ha accolto il ricorso della Commissione Ue contro ritardi e mancanze nelle ispezioni e nell'abbattimento delle piante infette da parte delle autorità nazionali.

“Continua a mancare una strategia condivisa e univoca tra enti regionali, nazionali e comunitari per fermare la malattia e ridare speranza di futuro ai territori che hanno perso l’intero patrimonio olivicolo e paesaggistico”, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. “Per la lotta alla malattia il Consiglio regionale ha assunto un orientamento chiaro il 31 maggio 2018, approvando un ordine del giorno all'unanimità che prevede la discussione sul tema Xylella attorno al tavolo istituzionale, di cui Coldiretti Puglia torna a chiedere con forza la convocazione urgente perché il dramma della Xyella in Puglia continua ad essere affrontato e gestito a pezzi, senza una strategia condivisa anche dai differenti enti preposti della Regione Puglia”, conclude Muraglia.