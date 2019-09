Fiamme in una ditta di laterizi, inquietante avvertimento a Melissano

Inquietante atto intimidatorio a Melissano dove qualcuno ha appiccato le fiamme ai danni di una ditta che si occupa di laterizi nella zona industriale.



Il rogo ha interessato uno degli pneumatici di un mezzo parcheggiato nel cortile esterno della ditta e ha intaccato anche un macchinario per imballare mattoni. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 3.30 di questa notte: al lavoro per limitare i danni i pompieri del distaccamento di Gallipoli. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Melissano e i militari del Norm della Compagnia di Casarano che hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda.