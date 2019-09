Paura in via Oberdan: auto prende fuoco nel traffico

L'incendio alle 9 circa di questa mattina.



Un'auto ha preso fuoco questa mattina in via Oberdan, in pieno centro a Lecce. Il mezzo, una Opel Astra è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante la marcia per un guasto al motore. Il conducente ha fatto in tempo a scendere e chiamare i vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo evitando rischi per le auto e i pedoni che in quel momento erano in transito sulla strada, una delle più trafficate di Lecce.