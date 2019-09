Perde il controllo dello scooter e si schianta sul guardrail: muore 39enne leccese

L'incidente è avvenuto ieri sera vicino al Parco di Belloluogo a Lecce: la vittima è Federico Conte.

Era in scooter su Viale Risorgimento a Lecce, quando, per cause da verificare, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guardrail. È deceduto così Federico Conte, leccese, 39 anni.

L’incidente intorno alle 21, quando il centauro, a bordo del suo due ruote stava transitando vicino al parco di Belloluogo.