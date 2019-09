SuperEnalotto fortunato a Taurisano: vincita da 68mila euro

Lo scommettitore ha centrato un “5” presso il punto vendita Sisal Edicola Palma situato in Corso Umberto I 85.

Tre scommettitori in Italia hanno centrato il “5” al SuperEnalotto. Tra questi anche giocatore di Taurisano che ha vinto la somma di 68.132,39 euro. Altre schedine fortunate a Thiene presso il punto vendita Sisal Bar Tabaccheria Da Loris situato in Via Dante 168 e a Savignano sul Rubicone presso il punto vendita Sisal Bar Tabaccheria Chi Burdel

Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto inoltre ha assegnato: 321.949 vincite con punti 2 e 15.022 vincite immediate da 25 Euro.