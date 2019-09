Audi in fiamme a Galatone, un altro mezzo bruciato a Melendugno

A Galatone danneggiato anche un deposito di attrezzi da pesca.

Due mezzi sono stati distrutti dalle fiamme nella notte tra Galatone e Melendugno. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli a Galatone è scattato alle 4 di questa mattina: l'auto, un'Audi di proprietà di una donna, era parcheggiata in via Cosimo Settimo. Le fiamme – di sospetta natura dolosa – hanno distrutto il mezzo e danneggiato un deposito vicino in cui erano custodite attrezzature per la pesca. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gallipoli per avviare le indagini del caso. Un altro incendio ha interessato un furgone parcheggiato a Melendugno

Immagine di repertorio