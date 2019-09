"Esimio scotulapizze", insulti sul web a consigliere gay di Miggiano

Il post di un avvocato prende di mira il consigliere Rocco Longo: tante le attestazioni di solidarietà.

“Esimio consigliere scotulapizze”: questo l'epiteto che un avvocato ha rivolto pubblicamente su Facebook al consigliere comunale di Miggiano Rocco Longo. Il commento, apparso sulla bacheca di un assessore comunale di Miggiano, fa riferimento esplicito all'orientamento sessuale che lo stesso Longo ha dichiarato pubblicamente durante un comizio in piazza poco più di tre mesi fa.

“Per gli amici non salentini nel mio dialetto il termine “pizza” indica volgarmente il pene ed il verbo “scotulare” ha il significato di scrollare, maneggiare; pertanto lo “scotulapizze” è un maschio avvezzo ad armeggiare e a trastullarsi con l’altrui pene” - spiega il consigliere Longo in un post che ha rapidamente fatto il giro del web -

Vorrei dire al signore che mi ha onorato della sua attenzione che non soltanto non sono dotto ma che, soprattutto, non sono finto; non lo sono perché in tutte le mie fragilità e le mie contraddizioni sono un uomo, un uomo vero. E chissà se lo si possa dire anche di lui. […] Non nascondo che mi sarei aspettato, quantomeno dal sindaco, una presa di distanza ed una censura di questa maniera insulsa di riferirsi alle persone (visto che, nel caso in questione, io sono pure un consigliere comunale) ma tant’è, vado avanti sempre con il sorriso e con la certezza di non essere figlio di un dio minore a causa della mia omosessualità”.