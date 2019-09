L'Accademia Damus scopre il tuo talento

Dal 2 settembre l’Accademia Damus di Lecce ha riaperto le iscrizioni a tutti i corsi delle materie dello spettacolo: danza, recitazione, musica e canto. Dal 16 al 21 settembre è possibile prenotare una lezione di prova gratuita.

La qualità della docenza, la possibilità di calcare il palcoscenico, l’arricchimento grazie agli stage e alle masterclass con grandi artisti fanno dell’Accademia Damus una delle più importanti realtà formative pugliesi.

La grande struttura che accoglie l’accademia Damus è stata recentemente rinnovata per offrire nuovi spazi attrezzati. Tante le novità di quest' anno: staff didattico rinnovato con l'inserimento di nuovi docenti d'eccellenza e nuove materie.

L’accademia Damus è stata selezionata per far parte del prestigioso progetto Bac per la certificazione artistica degli studi di danza. BAC, infatti, ha l’obiettivo di elevare la qualità della didattica nelle scuole di danza private. Il percorso è costantemente supervisionato da Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano e da docenti dell’Accademia, i quali supportano le scuole aderenti al BAC attraverso lezioni di approfondimento, esami di valutazione e corsi di aggiornamento per insegnanti.

L'Accademia Damus riconosce inoltre gli studi di canto e musica (chitarra elettrica, basso, batteria, pianoforte jazz e pop, sax) attraverso la certificazione Trinity Rock & Pop. Quest’anno la scuola di canto si potrà avvalere della collaborazione del maestro Tony Bungaro, produttore artistico e talent scout, autore e compositore per icone della musica italiana e internazionale quali Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane.

Tante le novità anche per la sezione recitazione sia teatrale che cinematografica. Gli allievi, guidati da uno staff didattico rinnovato, avranno la possibilità di partecipare a masterclass, stage , cortometraggi, concorsi e casting.

I docenti dell’Accademia sono inoltre qualificati per la preparazione all'ammissione al conservatorio Tito Schipa di Lecce con il quale la scuola è convenzionata grazie alla sinergia con la scuola di musica Harmonium. Gli studi di musica sono altresì riconosciuti dalla certificazione internazionale ABRSM.

Harmonium vanta importanti collaborazioni nell’ambito della musica classica con artisti di fama internazionale come Aldo Ciccolini, Alicia de Larrocha, Benedetto Lupo.

Harmonium è anche scuola di inglese in qualità di Cambridge Esol Exam Preparation Centre offre corsi di preparazione alle certificazioni per tutti. L’Accademia Damus è pronta a partire per una nuova grande sfida. C’è anche un nuovo sito per tutte le informazioni: www.damusaccademia.it. L’obiettivo, come sempre, è la qualità della didattica. L’accademia si avvale solo di insegnanti altamente qualificati, poiché dalla qualità della docenza dipende il valore dell’insegnamento. Lo studio della musica, del canto, della danza e della recitazione ha come obiettivo la formazione di artisti professionisti, ma anche quello della diffusione della cultura per formare futuri spettatori.