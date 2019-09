Nubifragi, grandinate e trombe d'aria, Coldiretti: "Effetti disastrosi sul territorio"

Sette giorni di maltempo in Puglia: il 78% dei Comuni sono a rischio idrogeologico.

In soli 7 giorni in Puglia, dal 28 agosto ad oggi, si sono verificati da nord a sud della regione 11 nubifragi, 2 trombe d’aria, 1 tornado e 3 grandinate, con bruschi abbassamenti di temperatura e improvvisi shock termici. E’ quanto riferisce Coldiretti Puglia, sulla base della Banca dati europea sugli eventi estremi ESWD, rispetto all’ultima straordinaria ondata di maltempo che ha investito l’intera regione.



“Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica, secondo i dati ISPRA. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, mentre a pagare il conto economico più salato sono proprio le 11.692 imprese che operano su quei territori”, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



Nel dettaglio i nubifragi si sono verificati a Monte Sant’Angelo e a Foggia, a Ruvo e a Gravina di Puglia, a Martina Franca, a Francavilla Fontana, a Leverano, Lizzanello, Nardò, Galatina, Casarano e Ruffano, le 2 trombe d’aria a Ruvo di Puglia e a Nardò, il tornado a Galatina e le grandinate a Martina Franca, Castellaneta e Manduria, denuncia Coldiretti Puglia.



“A Francavilla Fontana è esondato il ‘canale reale’ in Contrada Fusi Pupini, di competenza del Consorzio di Bonifica Arneo – insiste ilpresidente di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis - allagando le campagne e arrecando gravi danni alle colture in atto. Alberi nei canali di scolo e canneti, tombini nelle aziende agricole ostruiti, sono solo alcuni esempi di quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla squadra di tecnici di Coldiretti. Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica di cui in campagna si avverte una esigenza vitale sono evidenti sul territorio”, conclude De Miccolis.