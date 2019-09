Torino-Lecce, posticipo lunedì sera. Coppa Italia, quarto turno il 4 dicembre

C’è solo un calciatore squalificato dal Giudice sportivo di Serie A dopo le gare della seconda giornata. Si tratta del sampdoriano Ronaldo Augusto Vieira Nan, fermato per un turno in seguito all’espulsione per condotta grave rimediata domenica contro il Sassuolo.

Ammenda di duemila euro al Bologna per lancio di un fumogeno nel recinto di gara. Nessuna ammenda per Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lecce, Milan e Torino, i cui tifosi si sono resi responsabili di introduzione e utilizzo di materiale pirotecnico di vario genere.



Intanto è stato reso noto dalla Lega di Serie A il programma di anticipi e posticipi dalla terza alla sedicesima giornata e quello del quarto turno di Tim Cup.



Il programma della terza giornata di campionato:



sab. 14/09 h 15: Fiorentina-Juventus; h 18: Napoli-Sampdoria; h 20.45: Inter-Udinese; dom. 15/09 h 12.30: Genoa-Atalanta; h 18: Roma-Sassuolo; h 20.45: Verona-Milan; lun. 16/09 h 20.45: Torino-Lecce.



Tim Cup 4° turno (orari da definire):