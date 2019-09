Tempesta di fulmini sul Salento. Da oggi stop all'afa con il vento da Nord

Una vera e propria tempesta di fulmini si è abbattuta sullo Stivale nelle ultime 48 ore: quasi 257 mila le fulminazioni segnalate tra la Penisola italiana e i mari circostanti.

Tanti fulmini anche sul Salento, dove sono caduti più di 10.000 fulmini.



Oggi tempo in miglioramento e vento in rinforzo dai quadranti settentrionali. Non si escludono, nel primo pomeriggio, addensamenti locali sullo iono del basso leccese, ma con rischio basso di fenomeni. Mar Adriatico molto mosso o agitato. Poco mosso lo Ionio, al largo mosso.

Nonostante un parziale ricambio d'aria e l'intensificazione dei venti da nord, sul Salento l'aria fresca di estrazione nord-atlantica non riuscirà a sfondare con decisione, per cui resisteranno ancora massime localmente attorno 31°-32° nell'entroterra ionico.



L'anticiclone continuerà a starsene in pieno Atlantico, favorendo sull'Europa dei movimenti di masse di aria fresca e instabile che tenderanno a lambire anche il Salento, portando dei disturbi che potrebbero farsi vivi anche nel weekend.

Supermeteo

Il TEMPO sarà generalmente variabile, ampi spazi soleggiati saranno disturbati da qualche nuvola in transito e addensamenti locali, con associate delle possibili precipitazioni più probabili nelle ore più calde.





Il VENTO tenderà a divenire variabile, ma le correnti meridionali prenderanno il sopravvento.