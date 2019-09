"Pagine di Vita": doppio appuntamento con le scrittrici Agata Florio e Dianora Tinti

Presentazione a Lecce e Tuglie dei due romanzi “Quell’agosto del ‘59 - Dove tutto ha inizio” e "Vite sbeccate" di Dianora Tinti

Doppio appuntamento con le scrittrici toscane Agata Florio e Dianora Tinti che presenteranno i libri “Quell’agosto del ‘59 - Dove tutto ha inizio” (edizioni Effigi) e “Vite Sbeccate” (Pegasus Edition) venerdì 6 settembre alla libreria Feltrinelli di Lecce (ore 19, via Templari 7) e il giorno successivo, 7 settembre presso Oro Nero Caffè a Tuglie (ore 19).

I due testi, seppure diversi per genere, sia sotto il profilo culturale che letterario sono imprescindibilmente legati da più comuni denominatori, uno in modo particolare: le Donne.

Le protagoniste dei due romanzi, si raccontano e prendendoci per mano ci accompagnano attraverso le loro “Pagine di Vita”, nei loro dolci e a volte amari ricordi, fino a sfiorare i punti più sensibili in un sottile invito alla riflessione sulle tematiche dell'esistenza. La narrazione affiora spontanea, per fatalità o per coincidenza: in un giorno qualunque la routine quotidiana viene interrotta da flashback e rewind, ritornano memorie, nostalgie di luoghi e persone care e tutto si mescola, si alterna, tra un salto nel passato e un ritorno al presente.

Due storie di sentimenti e risentimenti, di violenze subite e spesso taciute, di amori e di abbandoni, di incertezze e consapevolezze, ingenuità e purezza: due donne resilienti che, nonostante le loro vite “sbeccate”, riusciranno ad andare avanti riscoprendo se stesse.

Agata Florio è nata a Catania il 23 Febbraio 1959, a soli sei mesi dalla nascita viene abbandonata in ospedale dalla sua mamma di pancia, motivo per il quale viene affidata a un Istituto di Suore, lì, al suo interno una mamma “di cuore” si occupa di lei, amandola e crescendola con amore e dedizione fino all’età di nove anni. Iolanda, questo il nome del suo "angelo custode" al quale è dedicato questo libro.