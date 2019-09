Si accorda per la vendita di un motore su un sito di ricambi, 53enne sparisce con i soldi

I carabinieri hanno denunciato una donna napoletana che aveva pattuito 500 euro in cambio di un motore Opel.

Denunciata dai carabinieri di Corigliano d’Otranto una 53enne napoletana per truffa. La donna, attraverso la pubblicazione di un annuncio su un sito commerciale di rivendita ricambi auto dopo aver negoziato la vendita di un motore per autovettura Opel per 1.200 euro, con alcuni raggiri riusciva ad ottenere dal denunciante l’accredito, tramite ricarica postepay, della somma di 500 euro quale caparra, senza consegnare la merce pattuita.