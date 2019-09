Al volante sotto effetto di droga e alcol, insulta i carabinieri: denunciato 50enne

L'uomo è stato fermato in strada nella sera di domenica a Carpignano Salentino.

Fermato per un controllo è stato trovato ubriaco e sotto effetto di stupefacenti e in più ha anche insultato i carabinieri. Un 50enne di Castrignano del Capo, L.E., è stato denunciato a piede libero dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Maglie. L'uomo è stato fermato nella serata di domenica a Carpignano Salentino e sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol: al momento della contestazione delle violazioni al codice della strada, il 50enne ha proferito nei confronti dei militari operanti, frasi lesive e pertanto è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.