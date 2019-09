Travolta da un camion in strada: muore 73enne di Racale

Il tragico incidente questa mattina alle 10 in via Milano.

Travolta e uccisa in strada da un mezzo pesante: tragica morte per una 73enne di Racale. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 10 in via Milano: la donna si trovava per strada quando è stata schiacciata da un camion. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che tuttavia non è riuscita ad arrivare in tempo in ospedale: troppo gravi i traumi per la 73enne che è deceduta durante il tragitto. I rilievi per stabilire quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale .