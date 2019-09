Bershka cerca addetti vendita: offerte di lavoro anche in Puglia

Il noto brand di abbigliamento e accessori è alla ricerca di Addetti e Apprendisti alla vendita. Bershka al momento ricerca personale per le sedi inLombardia, Puglia, Marche, Lazio, Piemonte, Campania e Veneto. Le figure ricercate nello specifico sono:

Addetti Vendita per le sedi di Milano e Taranto. Tra i requisiti richiesti la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue straniere, con disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23;

Apprendisti Addetti Vendita per le sedi di Marcianise (Caserta), Civitanova Marche (Macerata), Orio al Serio (Bergamo), Torino, Marghera (Venezia), Taranto, Roma e Bari. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, con diploma di scuola superiore e/o la laurea di primo o secondo livello. Le risorse verranno assunte con un contratto di apprendistato di 36 mesi, part time con turni dal lunedì alla domenica, in una fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00.