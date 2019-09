Affitti alle stelle e dilemma trasporti per gli studenti universitari, AU: "Più sostegno dall'amministrazione"

"Chiediamo maggiore vicinanza all'amministrazione comunale, nella tutela e nell'interesse degli studenti di Unisalento, Conservatorio Tito Schipa e Accademia delle Belle Arti" affermano i rappresentanti di Azione Universitaria Lecce.

Anno accademico nuovo, ma vecchi problemi irrisolti. Pochi alloggi, affitti alle stelle e dilemma trasporti: è quanto lamentato da Azione Universitaria, che in una nota chiede maggiore sostegno da parte dell'Amministrazione comunale.

"Il nuovo anno accademico è ormai alle porte, ma di nuovo, purtroppo, notiamo esserci ben poco. La situazione alloggi è come ogni anno precaria - afferma il Segretario di Azione Universitaria Antonio Stasi - e anche per il 2019/20 con ogni probabilità i vincitori di borsa di studio supereranno, come numero, le disponibilità di alloggi che ADISU Puglia mette a servizio degli studenti di Università del Salento, Conservatorio Tito Schipa, e Accademia delle Belle Arti. Siamo da tempo in attesa di un vero momento di confronto che possa mettere tutte le associazioni in 'competizione' fra di loro per proporre la soluzione migliore. Un tavolo aperto e democratico, che rispetti in egual misura tutto l’associazionismo accademico, dalle più piccole alle più grandi realtà(ma questo fino ad oggi è stata solo utopia, nonostante molte promesse poi disattese ), soprattutto perchè la realtà degli 'affitti leccesi' è ormai fuori controllo. Costi vertiginosi, anche per stanze fatiscenti, e totale assenza di controlli sulle norme abitative.



Aggiungiamo che i servizi per i disabili non sembrano essere migliorati, e in tal senso ci aspettiamo che l'amministrazione comunale si adoperi veramente per dedicarsi verticalmente a questo tema.



Ci sono inoltre opere di recupero infrastrutturale che richiedono un intervento d’urgenza.