Violenta perturbazione sul Salento: Galatina allagata, 56 mm di pioggia in pochi minuti

Notevoli disagi sulle vie di collegamento e nei centri abitati. Allerta meteo gialla anche per il pomeriggio di oggi.



Un violento acquazzone si è abbattuto ieri pomeriggio sul Salento. Particolarmente colpita la zona dorsale interna-adriatica, con forti precipitazioni che hanno creato notevoli disagi sulle vie di collegamento e nei centri abitati e traffico fortemente rallentato a causa della scarsa visibilità e della gradine.

Completamete allagato l'abitato di Galatina, il Comune più colpito dall'ondata di maltempo, dove in pochi minuti sono caduti oltre 56 mm di acqua.



L'arrivo delle forti perturbazioni sul Salento era stato previsto dai meteorologi nei giorni scorsi. La protezione civile ha emanato un'allerta meteo anche per la giornata di oggi: nel pomeriggio si prevede infatti un ritorno di violente precitazioni e grandine.



Foto di Sandro Plati da Meteopuglia in foto. In gallery foto da Vignacastrisi di Lucio Casciaro