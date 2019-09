Il Colonnello Zanchi lascia il Comando di Lecce: il bilancio di tre anni di impegno per la legalità

Giampaolo Zanchi si era insediato nel settembre del 2016.

Il colonnello Giampaolo Zanchi lascia il Comando provinciale dei carabinieri di Lecce dopo tre anni di servizio. Zanchi si è insediato il 5 settembre 2016 al Comando provinciale di Lecce ed è stato il più’ giovane comandante provinciale che il Salento abbia mai avuto. Prima dei saluti è tempo di bilanci: umiltà e spessore professionale di giovane investigatore “di altri tempi”, dal 2016 al 2019, sono stati messi a segno numerosi risultati operativi degni di nota. Nel 2016 l'operazione “staffetta”, l'operazione “Serpe e l’operazione “Twilight” che ha portato a 23 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla direzione distrettuale antimafia di lecce e 100 indagati nei confronti di tre gruppi criminali responsabili di associazione di tipo mafioso.

Nel 2017 l’operazione “Diarchia” che ha messo fine al processo di riorganizzazione del sodalizio mafioso diretto da Tommaso Montedoro nel comprensorio casaranese dove erano avvenuti gravi delitti tra cui l’omicidio di Augustino Potenza. Nel 2017 l'operazione “Nigeria”ha sgominato un traffico di donne finalizzato allo sfruttamento della prostituzione e sempre in quei mesi le indagini molto serrate hanno permesso di fare luce sulla scomparsa e la tragica morte di Noemi Durini: una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica nazionale e sulla quale l’arma ha investito le migliori risorse, a livello locale (nucleo investigativo, compagnia di Tricase e sezione anticrimine) e a livello centrale (Ros e raggruppamento investigazioni scientifiche). Sempre nel settembre 2017, l’operazione “Contatto” della Compagnia di Maglie ha portato a 37 misure cautelari che hanno colpito un sodalizio di tipo mafioso facente capo al clan “Coluccia” di Noha-Galatina.

Nel 2018 sono stati raggiunti altri importanti risultati con l’operazione “Alì Baba’” a Taviano, l’operazione “Santi Medici” e con le due operazioni antimafia “Orione”- con 37 arrestati – e “Labirinto” che ha portato a 33 misure cautelari. Le indagini hanno colpito il clan SCU “Tornese” di Monteroni. Nel luglio del 2018 è stato scoperto e sgominato un traffico di medicinali dopanti con un giro internazionale di milioni di euro che finora, per entità, non ha eguali in Puglia e conta solo pochi precedenti nel resto del territorio nazionale. Nello stesso mese le indagini del Norm di Lecce hanno portato all'arresto di dieci persone tra cui gli esecutori materiali dell'omicidio di un 22enne di Melissano, scongiurando una possibile escalation di fatti di sangue; nell' agosto 2018 l’operazione “Var Bay” contro lo spaccio a Gallipoli e l’operazione “Amici Miei” cher ha colpito un’organizzazione delinquenziale composta da italiani e da soggetti albanesi. La sera del 28 settembre 2018 i carabinieri di Maglie hanno bloccato e disarmato l'autore di un triplice omicidio in strada e il 26 novembre l’operazione “Short Message” ha portato all’esecuzione di 43 misure cautelari.

Nell'ultimo anno le indagini hanno fatto luce, nel giro di poche ore, sull’efferato omicidio di Mattia Capocelli a Maglie e il 24 giugno scorso i carabinieri hanno eseguito 30 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell' operazione “Tornado” che ha sgominato un agguerrito gruppo criminale “emergente” di tipo mafioso egemone in numerosi comuni dell’area magliese. L’11 luglio 2019, l’operazione “Ghost Wine” ha messo in luce una maxi-truffa con il vino.

Le tre operazioni “Barbapà”- tutte facenti capo al boss gallipolino Marco Barba – hanno portato all'arresto del 46enne per numerosi reati tra cui l' efferato omicidio premeditato del giovane marocchino Khalid Lagraidi ritrovato cadavere in un bidone dopo le dichiarazioni della figlia del boss.

Durante il periodo in cui il colonnello Giampaolo Zanchi ha retto il comando provinciale di Lecce, l’attività info-investigativa svolta dell’arma ha consentito di contribuire in maniera determinante allo scioglimento dei consigli comunali di Parabita, Sogliano Cavour e Surbo. In particolare per il comune di Parabita l’operazione di servizio denominata “Coltura” che ha messo in luce il peso del clan “Giannelli” nelle elezioni amministrative del maggio 2015.

Per il comune di Sogliano Cavour l’operazione “Contatto” che ha interessato 47 soggetti, tra i quali un esponente dell’amministrazione comunale e un vigile urbano per documentati rapporti con il clan “Coluccia” di Noha.

Per il comune di Surbo l’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Lecce nei confronti di 9 soggetti, tra i quali un esponente dell’amministrazione e un dirigente comunale di Surbo.

Per il comune di Carmiano l’indagine “Cerchio” sull’ “inquinamento” dell’attività di una banca cooperativa ha portato il prefetto a chiedere l’invio della commissione di inchiesta; stessa conseguenza per il comune di Scorrano a seguito dell'indagine “Tornando”.

Inoltre sono numerose le interdittive antimafia nei confronti di ditte collegate direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata, sulla base di corpose, articolate e minuziose informazioni raccolte dal dipendente reparto operativo, tra le quali Gial Plast e Igeco.