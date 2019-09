Ancora allerta temporali nel pomeriggio: rischio grandinate

L'aria fresca nord-atlantica fa sempre più sentire i suoi effetti sul nostro continente, dove questa mattina le temperature sono scese diffusamente anche sotto la soglia dei 10°.

Il Salento, nel corso della giornata odierna, verrà lambito dall'ampio fronte freddo (linea blu coi triangolini) in scorrimento verso est: questo avrà il merito di rimescolare ulteriormente l'aria spazzando definitivamente la cappa caldo-umida.