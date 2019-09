Il giocatore del Sassuolo ha trovato l’intesa con la società giallorossa.

Babacar è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lecce. Lo conferma il sito di Gianluca Di Marzio: “Accordo totale, dopo una lunga trattativa l'intesa finale è stata trovata proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato. L'attaccante senegalese classe '93 arriva in giallorosso dal Sassuolo: proprio in questi minuti stanno arrivando le firme tra i club in presenza dell'agente del giocatore”.