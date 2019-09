Piazzetta sporca di rifiuti, il sindaco pubblica le foto e denuncia l’inciviltà

Il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini, ha preso spunto da quello che accade nel cortile dell’Itc Costa per richiamare ad una maggiore attenzione tutti i cittadini.

Carlo Salvemini ha deciso di usare i social per denunciare l’inciviltà. Ha accompagnato alcune foto della sporcizia del cortile dell’ITC “Costa” in piazzetta De Santis a due passi dal Teatro Apollo e della Villa Comunale per ribadire: “Non c’è pulizia possibile in città senza l’impegno di tutti: amministrazione, Monteco, cittadini. Quello che vedete è uno spazio privato utilizzato come discarica da chi consuma sul muretto la rosticceria acquistata di fronte: invece di depositare carte e plastiche nei contenitori del locale o nei cestini portarifiuti si preferisce rovesciarli nell’atrio scolastico. È quello che accade quotidianamente lungo le strade urbane e periferiche di Lecce (e dentro terreni privati abbandonati utilizzati come discariche) e che viviamo come un dato di realtà immodificabile. Invece dobbiamo reagire e convincerci che possiamo essere tutti ogni giorno cittadini migliori per avere una città migliore. Stiamo lavorando per garantire città un servizio di spazzamento e raccolta rifiuti rispondente alle nostre aspettative e necessità. ma perché sia efficace dobbiamo collaborare tutti”.