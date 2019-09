Schianto nella notte sulla 101, 23enne in prognosi riservata

La giovane era con un amico che ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L'auto sbanda e la passeggera, una 23enne di Nardò, rimane gravemente ferita. L'incidente è avvenuto questa notte alle 3 sulla Lecce-Gallipoli: i due viaggiavano in direzione di Gallipoli a bordo di una Toyota quando il conducente ha perso il controllo del volante finendo fuori strada contro il guardrail.

Nel violento impatto ad avere la peggio è stata la ragazza che, immediatamente soccorsa dal 118 dopo la chiamata di alcuni automobilisti, è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia generale del Vito Fazzi di Lecce. L'amico conducente è rimasto invece illeso. Sul posto i carabinieri del Norm della compagnia di Gallipoli, per i rilievi del caso.