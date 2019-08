Spaccio di cocaina a Lecce: 49enne finisce in carcere

Nei guai anche due individui, sorpresi a spacciare nei pressi della villa comunale.

Spaccio di stupefacenti a Lecce: continuano i controlli della polizia finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una volante in un servizio presso la villa comunale, dove da tempo vengono svolti dei servizi mirati, notava uno straniero aggirarsi in compagnia di un italiano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di spaccio. I due sono stati controllati e addosso allo straniero, un 49enne della Guinea, è stata trovata una dose di marijuana. L'uomo è stato quindi segnalato per uso di stupefacenti. L'italiano invece, che risulta risiedere in altro comune, è stata avanzata proposta di allontanamento con foglio di via obbligatorio da questo comune.

Nello stesso pomeriggio, una volante in servizio di controllo del territorio ha notato Mario Miccoli, 49enne leccese noto alle forze dell’ordine, a bordo di un’auto.

Alla vista della Polizia, l'uomo ha cercato di allontanarsi con una repentina retromarcia. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza presumibilmente stupefacente, pertanto, si è proceduto anche ad una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione.

All’interno del garage, nascosto in una intercapedine, veniva trovato un involucro in cellophane di colore trasparente con all’interno 28 dosi preconfezionate di stupefacente del tipo cocaina, successivamente quantificate in circa 12 grammi.

Nell’ingresso dell’abitazione, su un tavolo, vi era un involucro in cellophane di colore trasparente simile all’involucro utilizzato per contenere e confezionare lo stupefacente. Sempre all’interno dell’abitazione in un sotto-terrazzo chiuso esternamente da rete metallica, accessibile da una finestrella veniva trovato un bilancino di precisione funzionante ed un rotolo di nastro adesivo. Tutto materiale utile al confezionamento, nonchè un coltello a serramanico di colore nero con lama di circa 10 centimetri.

In un portafogli presente nell’abitazione vi era custodita una placca metallica, con scritto “Sicurezza vigilanza privata”, mentre all’interno di una cassaforte venivano rinvenute delle manette di sicurezza in metallo.