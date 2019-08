Piante e quasi mezzo chilo di marijuana, arrestato 43enne

I militari della stazione di Cutrofiano hanno arrestato Antonio Ligori, 43enne del posto. I carabinieri nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione hanno rinvenuto all' interno del terreno agricolo annesso all' abitazione, sei piante di marijuana dell'altezza di 2 metri circa in ottimo stato vegetazione del peso complessivo di 30 chilogrammi nonché quattro contenitori in vetro riposti in più ambienti contenenti complessivamente 479 grammi dell'analoga sostanza stupefacente già essiccata.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l'arrestato, ultimate le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.