Task force anti-caporalato in un'azienda di Collemeto, multe per 23mila euro

I militari hanno vferificato violazioni di natura lavorativa e igienica.

I carabinieri di Galatina insieme a personale del nucleo investigativo e a personale del Nil e del Nas di Lecce – tutti appartenenti alla task force provinciale anti-caporalato – hanno denunciato a piede libero S.M.. 27enne di Galatina, amministratore unico di un' azienda agricola denominata con sede legale e operativa a Collemeto.