Controlli dei Nas nel deposito di un lido: scatta la chiusura per gravi carenze igieniche

Continuano le ispezioni dei Nas di Taranto insieme agli uomini del Servizio Igiene della Asl di Brindisi.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto e personale del S.I.A.N.(Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) del Dipartimento dell’ASL di Brindisi, hanno eseguito un' ispezione igienico sanitaria presso un’area attrezzata di Brindisi in località Torre Guaceto Nel corso del controllo è stata accertata l’attivazione di un deposito alimenti realizzato con struttura di legno e canne, annesso al chiosco per la somministrazione degli alimenti privo di requisiti minimi obbligatori di natura igienico sanitaria e strutturale con grave pericolo per la salute pubblica. Nel contempo è emerso che l’attività alimentare era condotta con gravi carenze igienico sanitarie con grave pericolo per la salute pubblica. Il manufatto è stato immediatamente inibito all’uso con provvedimento emesso dall’Autorità Sanitaria. Il valore dell’infrastruttura ammonta a 80mila euro.