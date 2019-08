La spiagge pugliesi rimangono "plastic free", Consiglio di Stato accoglie appello della Regione

La notizia è data dal presidente Michele Emiliano: "Abbiamo vinto una battaglia di civiltà".



Le spiagge di Puglia restano “plastic free”. La quarta sezione del Consiglio di Stato, in composizione collegiale, ha accolto l'appello dell'Avvocatura regionale e ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. A darne notizia Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il coordinatore dell'Avvocatura regionale Rossana Lanza.

"Abbiamo vinto una battaglia di civiltà a tutela dell'ambiente per il futuro della nostra terra e dei nostri figli – ha commentato il presidente Emiliano – in questo modo tutti noi, amministratori, gestori dei lidi, cittadini, abbiamo la possibilità di tutelare e proteggere le bellezze dei mari pugliesi. È un risultato eccezionale raggiunto anche grazie allo sforzo di una squadra compatta e altamente professioniale, quella dell'Avvocatura regionale, guidata dall'avvocato Rossana Lanza. Vorrei ringraziare – ha concluso Emiliano - ciascuno di loro perché il risultato ottenuto, nel legittimo esercizio delle prerogative dell'Ente in materia di tutela del demanio costiero avendo perseguito indirettamente l'effetto di innalzare il livello minimo di tutela imposto dallo Stato in materia ambientale, ci fa sentire protagonisti, nel nostro piccolo, nella grande battaglia per la tutela dell'ambiente e dei mari".